Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Deutsche Einheit

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Deutsche Einheit":

"Die Merkel-muss-weg-Rufe erschallen jedenfalls im Osten besonders laut - und das hat sicherlich mit den materiellen Verlustängsten zu tun.



Denn es ist nun einmal leichter, in einer satten Gesellschaft zu teilen, als in einer gefühlten Verlustzone. Im Negieren dieser unterschiedlichen wirtschaftlichen Ausgangslagen besteht im Übrigen einer der Hauptfehler, den alle Kanzler seit Helmut Kohl gemacht haben: Die DDR wurde von Westfirmen, von Westverwaltungsexperten und von Westpolitikern umgebaut. Die gelebte Einheit schied in diesem Sinne in Sieger und Besiegte. Das Selbstwertgefühl Ost blieb auf der Strecke. Wirtschaftlich steht Deutschland bestens da. Gesellschaftlich ist noch viel zu tun."