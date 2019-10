Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Deutsche Einheit

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Deutsche Einheit:

"Blühende Landschaften prägen längst das gesamte Land - aber eben nicht flächendeckend.



Doch darum geht es nicht an diesem Tag. Es geht wieder einmal ums große Gefühl. Es geht darum, dass Extremisten und Radikale in den "neuen" Bundesländern deutlich mehr Wähler an sich binden als im Rest der Republik. Es geht um Neid, um das Gefühl benachteiligt worden zu sein. Dagegen hilft nur eins: Reden, sich gegenseitig besuchen, diskutieren, die Fakten betonen, das Gelungene hervorheben, den anderen ernstnehmen. Einheit ist ein mühsames Geschäft. Manchmal hilft ein Blick zurück, um zu erkennen, wie weit man eigentlich ist."/al/DP/he