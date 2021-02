Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Coronalage

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Coronalage:

"Am ehesten verstehen Virologen und Epidemiologen die Lage.



Diese sind aber keine Politiker. Sie können folglich darauf hinweisen, in welche Richtung die Epidemie sich entwickeln könnte. Schlussfolgerungen aus diesen Mutmaßungen müssen aber die Regierungen und Parlamente ziehen. Das wurde auch sehr deutlich bei Angela Merkels TV-Auftritt am Dienstagabend, als die Interviewer sich immer wieder erfolglos bemühten, die Kanzlerin auf verbindliche Zeitpläne festzunageln. Ja, wenn sich nicht einmal die Experten einig sind, wie sollen dann Wissenschaftslaien, denen das Volk die Macht auf Zeit anvertraut, damit umgehen? Merkel lag mit düsteren Prognosen bisher nicht schlecht - was womöglich mit ihrer Vorbildung als Physikerin zu tun hat. In der Pandemie geht es sehr konkret um Leben und Tod. Völlig zu Recht räumt Merkel ihre Unsicherheit ein."