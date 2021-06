Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Corona / Pandemie-Ende

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "'Rhein-Neckar-Zeitung" zu Corona / Pandemie-Ende:

"Der Weg raus aus der Pandemie wird auch so noch lange genug.



Zum einen droht - zumindest hypothetisch - noch die vierte, fünfte, sechste Welle. Der Herbst wird weisen, ob diese Befürchtung berechtigt war. Zum anderen haben viele Arbeitnehmer Geschmack am Home-Office gefunden. Wird der Gesetzgeber nicht aktiv, so werden die Tarifparteien hierzu Lösungsvorschläge erarbeiten müssen. Und dann steht das große Freiheitsthema auf der Tagesordnung: Wie lange wollen sich die Menschen bei jeder Gelegenheit ausweisen, ihre Daten erfassen lassen. Das sind viel einschneidendere Gewohnheiten als Tragen von Masken oder der Verzicht aufs Händeschütteln. So gesehen befindet sich Deutschland zwar auf der Zielgeraden, bis zum eigentlichen Ziel gibt es aber etliche Hürden zu überwinden. Dann mal los ..."/al/DP/he