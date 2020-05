Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Corona/Bund/Länder

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Corona/Bund/Länder:

"So überzeugend die Corona-Krisenpolitik in den ersten drei Monaten war, so ungeeignet erscheint jetzt dieses Wirrwarr, um dem Virus effektiv Einhalt zu gebieten.



Hier drängt sich der Verdacht auf, dass nach dem Verteilen der Milliardenhilfen des Bundes die Solidarität schlicht bröckelt. Ob die Wendehalsigkeit zusätzlich aus Angst vor Coronaleugnern oder aus populistischem Kalkül heraus betrieben wird, ist eigentlich egal. Leichtfertig bleibt sie allemal."/yyzz/DP/he