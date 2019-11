Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu CDU/Merz

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die "Rhein-Neckar-Zeitung" (Freitag) schreibt zu CDU/Merz:

"Merz ist ein politisches Kind der Nuller Jahre.



Seine Steuererklärung passt längst nicht mehr auf den von ihm propagierten Bierdeckel - und genau darum würde es in einem harten Kanzlerwahlkampf gehen: Der Millionär gegen die Besser-Welt-Verkäufer von den Grünen. Wird es aber nicht. Denn das Neuwahlgerede verhallte seitens der CDU schon am Vorabend des Parteitages. Und die SPD wird es sich sehr gut überlegen, ob sie ein noch schlechteres Wahlergebnis in Kauf nimmt, um in der Opposition an sich selbst reifen zu können. Die Sehnsucht nach der reinen Lehre - ob von links oder rechts - geht an der Wahlwirklichkeit jedenfalls vollkommen vorbei."/yyzz/DP/men