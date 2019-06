Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu CDU

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu CDU:

"Zugleich geben die Sozialdemokraten ein erschreckendes Bild der Orientierungslosigkeit ab.



Natürlich will niemand in der Union diesem negativen Vorbild folgen. Das Interesse an einer Art Abrechnung oder Generaldebatte fällt folglich mäßig aus. Es reicht ja schon das Schreckgespenst von Neuwahlen. Wobei noch zu klären wäre, ob die Union im Falle eines Ausstiegs der Genossen aus der Groko nicht vielleicht eine Minderheitsregierung bevorzugen würde. Zumindest solange, bis ein geeigneter Wahltermin gefunden würde - vielleicht im nächsten Jahr. Es stimmt schon: Die Tage Merkels, die gemeinsamen Tage von Union und SPD, sie sind gezählt. Aber noch nicht abgezählt."/be/DP/he