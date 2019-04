Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Brexit

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Brexit:

"Aus Sicht der Hardliner der britischen Tory-Fraktion ist Jeremy Corbyn ein marxistisches Schmuddelkind und eine Gefahr für das Land.



Mit so einem spricht man nicht! Genau das hat Theresa May nun getan. Aber nicht das war ihr Fehler - sondern dass sie es erst jetzt getan hat. Fünf Tage nach dem eigentlich geplanten Brexit-Datum. Es hätte schon vor zwei Jahren geschehen müssen, noch ehe die Briten den Austrittsartikel aktivierten, ohne eine Ahnung davon zu haben, was Brexit eigentlich bedeuten sollte. (...) Eine solche Jahrhundertaufgabe hätte man im breit angelegten Konsens angehen müssen. Gerade weil das Referendum eine sehr knappe Angelegenheit war. (...) Alle Versuche, jetzt noch einen Ausweg zu finden, könnten zu spät kommen - oder zu einer weiteren Spaltung führen, dem Ende der bisherigen Tory-Partei."