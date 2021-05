Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Biden/Nahost

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Biden/Nahost:

"Der Konflikt in Nahost zählt nicht zu den außenpolitischen Prioritäten des neuen US-Präsidenten Joe Biden.



Weder im Wahlkampf noch zu Beginn seiner Amtszeit hat der Demokrat sich dazu geäußert und bislang auch keine neue Strategie für den Umgang mit Israel und den Palästinensern präsentiert. (...) Es ist daher sicherlich auch kein Zufall, dass die erneute Eskalation in Nahost in eine Phase der uneindeutigen Haltung in der amerikanischen Israel-Politik fällt."/ra/DP/he