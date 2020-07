Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu BGH/Recht auf Vergessen

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu BGH/Recht auf Vergessen:

"Das Internet ist genauso zu behandeln wie die reale Welt.



Zu dieser Erkenntnis kam jetzt auch der Bundesgerichtshof, der es nicht hinnimmt, wenn jemand verlangt, dass mögliche Fehlleistungen in der Vergangenheit nicht mehr auffindbar sind. Das wäre auch sehr seltsam: Der Betrüger, der grundsätzlich keine Rechnungen bezahlt, könnte andernfalls das Recht auf Vergessen genauso für sich in Anspruch nehmen, wie der frühere Abgeordnete, der jetzt als Lobbyist sein Geld verdient. Natürlich existieren Verjährungsfristen - auch für Verbrechen -, aber die sind in der analogen Welt bereits fein austariert worden. Es gibt keinen Grund von diesen Regeln im Internet abzuweichen. Die Folge eines grundsätzlichen Rechtes auf Vergessen wäre eine Geschichtsklitterung: Jeder ließe dann sperren, was ihm irgendwie unangenehm wäre."/ra/DP/he