Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu AKK/Verteidigung

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung' zu AKK/Verteidigung:

"Vielleicht ist Annette Kramp-Karrenbauer jetzt dort angekommen, wo sie hingehört: An einem sperrigen Ort.



Mit mehr Verteidigungsausgaben macht sich niemand Freunde (außer bei der Truppe). Mit Bündnisschwüren gegenüber der Nato auch nicht. Und ein falsches Wort gegenüber den eigenen Leuten - das sind ab jetzt immerhin über 180 000 Soldatinnen und Soldaten - findet sofort in die Öffentlichkeit. Kurzum: AKK hat einem Schleudersitz erobert. Wer es aber schafft, dass der Auslöser nicht betätigt wird, kann es ganz nach oben schaffen (Helmut Schmidt, Ursula von der Leyen) - die Mission Kanzleramt ist also möglich./ra/DP/he