Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zur Brexit-Abstimmung

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zur Brexit-Abstimmung:

"In Großbritannien gibt es immer häufiger Streit um die Geschäftsordnung im Parlament.



Das ist Folge eines Vertrauensverlustes in die Tories und in Premier Boris Johnson, der sich die Gesetze so zurechtbiegt, wie es ihm gerade opportun erscheint. Zugleich ist es Ausdruck eines Störfalls in der britischen Demokratie. Sie beruht auf klaren Machtverhältnissen. Da aber die Regierung Johnson keine Mehrheit hat, regiert das Parlament mit. Die Spielregeln für diesen Ausnahmezustand werden neu ausgehandelt."