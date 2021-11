Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zum Öffentlichen Dienst

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zum Öffentlichen Dienst:

Diese Konsensorientierung muss nicht zu schlechteren Ergebnissen führen. Die Länderbeschäftigten in Deutschland können sich jedenfalls über einen Corona-Bonus in Höhe von 1 300 Euro sowie eine Gehaltserhöhung von 2,8 Prozent freuen. Zugegeben, das ist angesichts der hohen Inflationsrate kein Betrag, der eine substanzielle Verbesserung bringt. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass sich Deutschland wegen Corona in einer Krise befindet. Viele Menschen haben ihren Job verloren oder waren in Kurzarbeit. Der Staat hat sich in einem bisher kaum gekannten Maß verschuldet. Insofern sind die finanziellen Spielräume der Länder begrenzt./yyzz/DP/mis