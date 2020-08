Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Wahlen in Belarus

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Wahlen in Belarus:

"Der Diktator ist im eigenen Land nicht mehr so unantastbar wie in den Jahren zuvor.



Immer wieder gibt es Proteste, die aber noch niedergeschlagen werden. Lukaschenko wird in eine weitere Amtszeit gehen, doch er muss sich Sorgen machen. Inzwischen ist eine neue Generation herangewachsen, die Unfreiheit, Internet-Abschaltungen und freche Lügen nicht mehr so hinnimmt wie die Väter und Mütter. Die Coronakrise spitzt das noch zu. Lukaschenkos sechste Wahl könnte für ihn tatsächlich die Letzte gewesen sein. Auch er ahnt das."/be/DP/he