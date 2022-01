Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Verhandlungen Russland/USA

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Verhandlungen Russland/USA:

"Knackpunkt ist eine denkbare Nato-Mitgliedschaft der Ukraine, die Moskau ausgeschlossen haben will. Die USA und die Nato hingegen wollen einem Land nicht verbieten, sich einem Bündnis anzuschließen. Doch unterhalb dessen gibt es eine ganze Menge von Punkten, über die sehr wohl verhandelt werden kann. Da geht es um die Ängste der baltischen Staaten und Polens vor Russland, um Truppenstationierungen, um Manöver, Luftraumverletzungen und nicht zuletzt Kurz- und Mittelstreckenraketen. In der Vergangenheit gab es die MBFR- und die KSE-Verhandlungen, in denen unter anderem festgelegt wurde, welche Waffen und wie viele Truppen in bestimmten Gebieten stationiert sein dürfen. Das muss transparent sein und von beiden Seiten überprüft werden können."/yyzz/DP/he