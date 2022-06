Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Verfassungsschutzbericht

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Verfassungsschutzbericht:

"Die extremistischen Bedrohungen in Deutschland nehmen zu. Der Inlandsgeheimdienst, also der Verfassungsschutz, hat alle Hände voll zu tun. Das sollte nicht überraschen, denn in der Gesellschaft nehmen Intoleranz, Egoismus, Rücksichtslosigkeit und Gewalt deutlich erkennbar zu. Das verschafft Extremisten Zulauf. Im rechten wie linken Spektrum gibt es mehr Gewaltbereitschaft und mehr Straftaten. Am gefährlichsten ist der Rechtsextremismus, wo zudem perfide antisemitische Verschwörungsnarrative verbreitet werden."/al/DP/jha