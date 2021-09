Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Verdienstausgleich bei Quarantäne

REUTLINGEN (dpa-AFX) - 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Verdienstausgleich bei Quarantäne

Eine durchaus willkommene Nebenwirkung der unbezahlten Quarantäne für Ungeimpfte ist, dass so ein weiterer Anreiz gesetzt wird, sich impfen zu lassen.



Wem der eigene Gesundheitsschutz und die Vorsorge für seine Umgebung noch nicht Grund genug ist, sich impfen zu lassen, der ändert seine Haltung vielleicht, wenn es ihm an den Geldbeutel geht. Verwunderlich ist, dass sich große Gewerkschaften für weitere Zahlungen an Impfverweigerer aussprechen. Es ist schließlich sehr unsolidarisch, wenn diese ihre Kollegen am Arbeitsplatz gefährden. Eine hohe Impfquote ist zudem auch im wirtschaftlichen Interesse von Arbeitnehmern und Arbeitgebern./zz/DP/zb