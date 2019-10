Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Syrien-Offensive

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Syrien-Offensive:

"Es reicht nicht aus, Drohkulissen gegen die türkische Offensive in Syrien zu errichten.



"Es reicht nicht aus, Drohkulissen gegen die türkische Offensive in Syrien zu errichten.

Wer Erdogan in die Schranken weisen will, muss auch bereit sein, zu handeln. Deutschland und Europa werden sich entscheiden müssen. Es ist scheinheilig, ein bisschen Kritik zu üben an der Syrien-Offensive, aber gleichzeitig weiter Waffen in die Türkei zu liefern und Kredite zu gewähren. Erdogan hat das durchschaut."