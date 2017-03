Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Schottischem Referendum

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Schottischem Referendum:

Das Vereinigte Königreich droht am Brexit zu zerbrechen.



Daran sind die Brexit-Befürworter selbst Schuld. Sie haben in ihrer Kampagne die nationale Karte gespielt und Stimmungen gemacht gegen die Europäische Union. Die Geister, die sie riefen, werden sie nun nicht mehr los. Warum sollen die Schotten nicht auch glauben, dass sie in einem nationalen Staat eine bessere Zukunft haben als im Vereinigten Königreich mit den Engländern? Wie widersprüchlich die britische Haltung ist, zeigt sich an den Einwänden gegen das Referendum. Ausgerechnet die Regierung von Theresa May wirft den Schotten vor, dass sie eine "spalterische" Politik betreiben und "wirtschaftliche Risiken" eingehen. Genau dasselbe könnten man London vorhalten./yyzz/DP/fbr