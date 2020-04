Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Pflegeheime

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Pflegeheime:

"Tatsächlich zieht heutzutage kein Mensch in ein Pflegeheim, der das aufgrund seines Zustands nicht unbedingt muss.



Ein Akutkrankenhaus ist für Pflege schon in normalen Zeiten der falsche Platz. Das gilt umso mehr während der gegenwärtigen Krise, wo jederzeit mit einem Ansturm Infizierter gerechnet werden muss. Im häuslichen Umfeld ist adäquate Pflege ebenfalls oft nicht zu leisten. So ist ein Pflegeheim die einzige menschenwürdige Unterbringung. Sie muss möglich bleiben."/yyzz/DP/he