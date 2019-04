REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Paketdiensten:

Es gibt keinen Grund, die schützende Hand über Sozial-Betrüger zu halten.



Wer sich an die Arbeitsvorschrift in der Paketbranche hält, hat nichts zu befürchten. Und das Ziel der Bundesregierung kann nicht sein, den Niedriglohnsektor auszubauen. Insofern hat Arbeitsminister Heil alle Trümpfe in der Hand./al/DP/mis