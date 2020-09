Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Nawalny/Entführung Kolesnikowa

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zu Alexej Nawalny und zur Entführung von Maria Kolesnikowa:

"Die EU und Deutschland können noch so oft mahnen und Botschafter einbestellen, Putin weiß, dass ihm nichts Schlimmes droht.



Schließlich ist der Westen nicht bereit, wirklich schmerzhafte wirtschaftliche Sanktionen zu verhängen. Das hat sich bereits bei der Annexion der Krim gezeigt und wiederholt sich nun im Fall Nawalny und in Belarus. Jeder Oppositionelle, der sich unter diesen Umständen in Belarus oder Russland noch zum Protest gegen die Staatsgewalt auf die Straße wagt, ist unglaublich mutig."/yyzz/DP/men