Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Lockerungen für Gaststätten

REUTLINGEN (dpa-AFX) - 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Lockerungen für Gaststätten

Helfen müssen der Gastronomie aber auch wir Gäste.



Indem wir uns diszipliniert zeigen, uns an die Vorgaben halten. Etwa aus zwei Zweier-Tischen nicht schnell einen Vierer-Tisch machen, sobald uns der Wirt den Rücken kehrt. So lässt es sich zwar in der Tat gemütlicher plaudern. Aber dann besteht auch die Gefahr, dass die Politik die Gasthäuser möglicherweise ganz schnell wieder dichtmacht. Und das will niemand./yyzz/DP/zb