Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Kurs der SPD

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" schreibt (Donnerstag) zum Kurs der SPD:

"So sinnvoll der Verbleib in der GroKo für die SPD ist, so sehr ist der Schlingerkurs zu missbilligen.



Gestern raus aus der Koalition, heute wieder rein in selbige. Heute ist Opposition Mist, morgen ist es die Regierung. Mit diesem ständigen Hin und Her an Positionen und auch an Führungspersonal macht sich die SPD zu einem unsicheren Kantonisten, der nicht mehr verlässlich in eine Richtung geht. Wählen kann die SPD auf Dauer nur, wer weiß, wofür diese Partei tatsächlich und zuverlässig steht."/zz/DP/men