Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Klimapolitik

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zum Thema Klimapolitik:

"Auch bei CDU und CSU ist nichts mehr da von der ursprünglich abwehrenden Haltung.



Den Konservativen ist klar, dass Deutschland mehr tun muss für den Klimaschutz. CSU-Chef Markus Söder etwa, der die Grünen-Wähler in den Städten wieder an sich binden will, befürwortet eine CO2-Bepreisung, wenn es einen Ausgleich für Pendler und eine Absenkung der Kfz-Steuer gibt. In Bayern will er als Beitrag zum Umweltschutz in den nächsten fünf Jahren 30 Millionen Bäume pflanzen lassen. Wie wichtig Markus Söder das Thema ist, zeigt sich daran, dass der Schuldenabbau, lange Zeit eine heilige Kuh der CSU, dafür sogar in die zweite Reihe rückt."