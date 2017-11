Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Klimagipfel in Bonn

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger":

"Auch in eine andere Richtung gibt es Wechselwirkungen.



Denn die Konferenz beeinflusst die Themen der Jamaika-Verhandler, die in Berlin um ein Regierungsbündnis ringen. Dass Deutschland seine Zusagen, die Treibhausgase bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent zu senken, vermutlich nicht einhalten kann, bekommt so ein noch größeres Gewicht. Wenn die ganze Welt in Bonn darüber spricht, wie man das Klima retten will, kommt es nicht gut an, dass der Gastgeber seine Ziele nach unten korrigiert. Deutschland sollte ein verlässlicher Partner bleiben und seine Zusagen einhalten. Gerade in Zeiten von Donald Trump."/zz/DP/he