Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Initiative für EU-Eingreiftruppe

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Initiative für EU-Eingreiftruppe:

"An dem Vorhaben zum Aufbau einer schnellen Eingreiftruppe der EU ist nichts neu - außer dass dieses Mal Deutschland zusammen mit militärischen Winzlingen initiativ wird.



Neuer Wein in alten Schläuchen. Richtig ist, dass über das Chaos bei der Evakuierung aus Kabul geredet und alles analysiert werden muss. Auch darüber, was in den 20 Jahren zuvor passiert ist. Am Ende landet man immer bei der Abhängigkeit vom großen Bruder jenseits des Atlantiks. Ganz klar: Die Evakuierung wäre ohne die USA nicht möglich gewesen - ganz gleich ob im Rahmen der Nato oder der EU. Mit den USA steht und fällt jeder Einsatz. Das ist seit drei Jahrzehnten so. Wollen Deutschland und die vier anderen Staaten daran tatsächlich Entscheidendes ändern?"/ra/DP/he