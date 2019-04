Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu IWF/Klima

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu IWF/Klima:

"Natürlich kann man kritisieren, dass es nur eine kleine Zahl an Staaten ist, die diese Klima-Allianz eingehen wollen, und dass einige große Nationen wie die USA nicht dabei sind.



Doch dies ist eine destruktive Argumentation. Zu oft haben sich die voranschreitenden Länder schon von solchen Klimaverweigerern bremsen lassen. Die Erfahrungen zeigen, Erfolge beim Klimaschutz lassen sich bislang meist nur in kleinen Schritten erzielen. Es zählt jeder Schritt. Wenn allerdings Umweltbelastungen in die Produkte eingepreist werden müssten oder klimaschädliche Waren bei der Einfuhr beschränkt würden, stiege der Druck auf alle Staaten, etwas an ihrer Klimapolitik zu ändern."/al/DP/he