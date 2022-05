Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Finnlands Nato-Beitritt

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Finnlands Nato-Beitritt:

"Auch wenn es sich in Wirklichkeit um keinen feindseligen Akt handelt - in Russland zählt momentan nur Putins Sichtweise. Selbst das Losschicken von Friedenstauben kann er, wenn er will, als Raketenangriff des Westens interpretieren. Und so könnte Putin, der Kriegstreiber, den finnischen Nato-Beitritt als Rechtfertigung für eine weitere Eskalationsstufe nutzen. Etwa für eine Annexion von Moldau. Doch das scheint angesichts der herben und verlustreichen Rückschläge für Moskau in der Ukraine eher unwahrscheinlich./al/DP/he