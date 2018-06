Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Fahrverbot in Stuttgart

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Fahrverbot in Stuttgart:

"Verbote sind erst dann sinnvoll, wenn sie auch wirksam kontrolliert werden.



Da eine sichtbare blaue Plakette nicht angedacht ist, müssen Heerscharen von Polizisten statt echten Straftaten nachzugehen am Straßenrand stehen und sich den Fahrzeugschein zeigen lassen, ob jemand berechtigt ist, in die Stuttgarter Innenstadt einzufahren. Wenn in Degerloch kontrolliert wird, hat sich auf der B27 schnell ein Stau bis nach Tübingen-Lustnau gebildet. Toller Plan."/yyzz/DP/he