Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Facebook-Werbeboykott

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Facebook-Werbeboykott:

"Politischer Druck hat bei Facebook-Chef Mark Zuckerberg nie so richtig verfangen.



Jetzt allerdings kommt der Druck aus einer anderen Richtung: 90 Unternehmen, die sein Imperium in den USA mit einem Werbeboykott abstrafen wollen, stehen für eine neue Qualität der Auseinandersetzung. Die Aktion klingt durchaus vielversprechend. Immerhin hat Zuckerberg schnell reagiert und versprochen, stärker gegen Hassnachrichten vorzugehen und Falschmeldungen vor den US-Präsidentschaftswahlen löschen zu wollen. Anders als Twitter hatte Zuckerberg nämlich bisher "fake news" aus der Feder Donald Trumps unkommentiert stehen lassen. Dem will "#StopHateForProfit", so der Name der Kampagne, entgegenwirken."