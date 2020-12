Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu EuGH-Urteil zu Ungarn

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu EuGH-Urteil zu Ungarn

Es ist davon auszugehen, dass dieses Katz-und-Maus-Spiel weitergehen wird.



Die EU verurteilt die Regelungen in Ungarn und dort erfindet man in der Zwischenzeit einfach neue. Währenddessen leiden Menschen an den Grenzen weiter. Helfen kann nur eine Einigung auf einen Verteilmechanismus in der EU. Doch die liegt in weiter Ferne./al/DP/mis