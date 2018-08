Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu EU-Klimaziel

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu EU-Klimaziel:

"Irgendwer muss im Klimaschutz vorangehen, sonst wären die Folgen verheerend.



Das hat uns nicht nur die Dürre-Periode in diesem Jahr gezeigt. Ohne strengere Vorgaben wird sich auch in der EU nichts bewegen. Deshalb ist es gut, dass der Klimakommissar voranprescht. Sein ehrgeiziges Ziel ist immerhin ein Schritt hin zu mehr Klimaschutz. Zudem zeigt die EU damit den Klimawandel-Leugnern, dass sie nicht so einfach aufgibt."/be/DP/he