Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Dreikönigstreffen der FDP

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Dreikönigstreffen der FDP:

"Lindner sprach auch von öko-liberalen, sozial-liberalen oder christ-liberalen Gedankenspielen in seiner Partei.



Offen ist die FDP also irgendwie in alle Richtungen. Lindner hat ein Jahr Zeit, um sich und die FDP auf das Super-Wahljahr 2021 vorzubereiten. Dann muss er liefern, sprich Regierungsbeteiligungen vorweisen. Sonst ist seine momentan noch völlig unumstrittene Position an der Spitze der FDP in Gefahr."/al/DP/he