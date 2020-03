Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Corona

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zum Coronavirus:

"Es spricht für Merkel und auch für Gesundheitsminister Jens Spahn, dass sie den Menschen keine falschen Versprechungen machen.



Es gibt keine Floskeln im Stil von "wir schaffen das". Sie tun nicht so, als ob sie die ganz große Antwort auf das Problem hätten. Was auf uns genau zukommt, kann bislang niemand so richtig abschätzen. Spahn und Merkel machen in der Corona-Krise das Beste aus ihrer Schwäche. Sie lassen sich von Wissenschaftlern beraten und setzen auf die Kraft der Argumente. Es gibt eine Annäherung an die Realität in kleinen Schritten. Das ist eine kluge Strategie, die jeder kennt: Die schlecht schmeckende Medizin wird in kleine Portionen aufgeteilt."/al/DP/fba