Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Braunkohleabbau:

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" (Freitag) schreibt zum Braunkohleabbau:

"Ein Kompromiss ist in diesem Streit nicht möglich.



Denn das eigentliche Ziel der Umwelt-Aktivisten ist nicht der Erhalt von ein paar Bäumen, sondern der sofortige Ausstieg aus der Braunkohle. Darüber wird aber in der Kohle-Kommission entschieden und nicht in den Baumwipfeln des Hambacher Forstes."