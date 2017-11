Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Altersvorsorge

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Altersvorsorge:

"Es war mal so etwas wie ein Volkssport, den Tod der umlagefinanzierten Rente vorauszusagen.



Und jeder versuchte den anderen mit noch düsteren Vorhersagen zu übertreffen. Alles falsch. Auf die staatliche Rente ist Verlass. Das zeigen die Berechnungen der Rentenversicherer. Die Renten steigen im nächsten Jahr um drei Prozent und gleichzeitig sinken die Beiträge zur Altersvorsorge. So muss es sein. Die Ruheständler profitieren von den Lohnerhöhungen und die Erwerbstätigen werden nicht über Gebühr belastet. Das ist mehr als das Verschieben von Milliardensummen. Es ist ein wichtiger Beitrag zum sozialen Frieden in Deutschland, wenn die Interessen von Jung und Alt gerecht ausgeglichen werden."/yyzz/DP/stb