Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zur Strafmündigkeit

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zur Strafmündigkeit:

"Wer nur statistisch an diese Frage herangeht, ignoriert die Sicht der Gepeinigten.



Wenn ein Zwölfjähriger brutal zuschlägt oder gar vergewaltigt, erwischt wird und am nächsten Tag trotzdem kalt lächelnd in die Schule spazieren darf, um dort mit seinen Kumpels herumzualbern, dann ist das eine Verhöhnung der Opfer. Auch Kinder müssen Konsequenzen spüren - und die Opfer müssen sehen, dass ihr Leid gesühnt wird. Klar ist aber, dass es nicht darum gehen kann, Kinder in den Jugendknast zu schicken. Sondern darum, ihnen zu helfen, vom kriminellen Weg abzukommen. Bevor es zu spät ist."