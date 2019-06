Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zur Pkw-Maut

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zur Pkw-Maut:

"Allzu billig war der Trick, die Maut zwar von allen zu kassieren, die Deutschen Zahler aber flugs über die Kfz-Steuer zu entlasten.



Am Ende hätten nur ausländische Fahrer die Maut berappt. Und das in Zeiten, in denen Politiker der Bundesregierung so gerne und laut den europäischen Zusammenhalt beschwören. Das Projekt war von vorne bis hinten unausgegoren. Es hätte kaum Geld eingebracht, manche erwarteten gar ein Minusgeschäft. Auch hätte die Maut wenig zur Lenkung der Verkehrsströme beigetragen, was in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger wird. Und schließlich das traurige Spiel mit Ressentiments, das auf fruchtbaren Boden traf. Das EuGH-Urteil ist die verdiente Quittung für ein peinliches Polit-Schauspiel."/yyzz/DP/tav