Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zum Digitalreport

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zum Digitalreport:

"Wenig Wlan an den Schulen, kaum Mobilfunkempfang in den Dörfern, spärliche Online-Verwaltung in den Bürgerbehörden - so sieht die digitale Realität in Deutschland aus.



Im Jahr 2020. Der Breitbandausbau stockt seit Jahren, denn eine belastbare Glasfaserinfrastruktur gibt es noch immer nicht. Da kann der nun vorgestellte Digitalreport nicht verwundern. Überraschend ist dennoch, wie grottenschlecht die Bürger ihre führenden Politiker in Sachen Digitalkompetenz bewerten. Eine Schmach, die vor allem eines zeigt: Allen voran die Regierenden der Großen Koalitionen, aber auch alle aus der Opposition haben sträflich vernachlässigt, was ihre ureigenste Aufgabe als Politiker ist: Visionen für das Volk zu entwerfen, Politik zu machen für kommende Jahrzehnte, um große Umbrüche gut zu meistern. Das hat man bei der Digitalisierung, der größten gesellschaftlichen Umwälzung des 21. Jahrhunderts, versäumt. Das lässt sich weder auf- noch nachholen. Büßen müssen das die Bürger."/yyzz/DP/he