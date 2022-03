Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu den steigenden Kassenbeiträgen

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung2 zu den steigenden Kassenbeiträgen:

"Die jahrelange Ausweitung der Leistungen in der Ära von Angela Merkel hatte schwerwiegende Folgen für die GKV-Finanzen. Und damit letztlich für die Steuer- und Beitragszahler. Viele der Maßnahmen waren sicher vernünftig, etliche Menschen haben davon profitiert. Doch der Kostendruck hat sich immens erhöht. An der Erhöhung des Staatszuschusses führt kein Weg vorbei. Es reicht aber nicht, ihn immer weiter anzuheben, ohne die Ausgabenseite in den Blick zu nehmen. Was nicht populär ist. Gerade, wenn es etwa um den stationären Sektor geht. Corona hat gezeigt, wie wichtig eine flächendeckende Versorgung ist. Dennoch wäre es illusorisch anzunehmen, dass jedes defizitäre Krankenhaus eine Zukunft hat. Wirksame Therapien müssen manchmal schmerzhaft sein."/yyzz/DP/nas