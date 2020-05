Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu politisch motivierten Straftaten

PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" zu politisch motivierten Straftaten:

"Viel Licht und jede Menge Schatten weisen die polizeilichen Statistiken auf, die Innenminister Seehofer vorgestellt hat.



Licht, weil die Zahl der Straftaten insgesamt sinkt in Deutschland weiter, und die Aufklärungsquote bleibt hoch. Schatten findet sich vor allem bei den politisch motivierten Straftaten. Zum einen von links, ganz besonders aber von rechts. Knapp ein Jahr nach dem Mord am Regierungspräsidenten Walter Lübcke, nach den Gewaltverbrechen von Halle und zuletzt Hanau ist das beklemmend. Noch weiß keiner, wie sich die Corona-Krise mit ihren Verschwörungstheorien und rassistischen Schmähungen in den Sozialen Netzwerken auf die reale Welt auswirken wird. Auf jeden Fall sinken die Hemmschwellen weiter. Für die Behörden bedeutet das, wachsam zu bleiben. Und für die Politik, als Gesetzgeber weiterhin die notwendigen Gegenmittel bereitzustellen."/yyzz/DP/fba