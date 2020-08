Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Öffentlichem Dienst

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Öffentlichem Dienst:

"Nun bläst die Gewerkschaft Verdi zum Kampf für einen Anschluss-Tarifvertrag.



Und man hat den Eindruck, als hätte sie noch gar nicht recht bemerkt, dass Corona den üppigen Jahren ein abruptes Ende bereitet hat. Tatsächlich leisten Krankenschwestern und Pflegekräfte Großes in Zeiten der Pandemie. Auch die Gesundheitsämter sind durch das Virus vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Wer aber in Zeiten des Lockdowns einen Pass beantragen wollte oder neue Nummernschilder, der stand vielerorts buchstäblich vor verschlossenen Türen. Verdi sollte sich also gut überlegen, seine Forderungen womöglich sogar mittels Streiks durchsetzen zu wollen. Das allgemeine Verständnis würde gegen Null tendieren."/yyzz/DP/nas