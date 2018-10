Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Nachfolgedebatte in der CDU

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Nachfolgedebatte in der CDU:

"Für Aufbruch steht der Polit-Dinosaurier Merz nicht.



Eher für eine Reise in die Vergangenheit. Doch diese Vergangenheit gibt es nicht mehr. Merz stammt aus einer Zeit, in der es noch klare Trennlinien gab. Dort SPD, Grüne und Linke, da Union und FDP. Das ist vorbei. Doch der Sauerländer hat einen wichtigen Vorteil: Er verkörpert nicht nur die Sehnsucht nach Ecken, Kanten und einem konservativen Profil. Sondern vor allem die Sehnsucht nach einem Antipoden zu Merkel. So wie sich enttäuschte Liebespartner nach einer Trennung gern für das komplette Gegenteil des Verflossenen entscheiden. Kurzfristig tut das oft gut. Langfristig eher selten."/DP/he