Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Laschet

Das wird aber kein Selbstläufer. Bei der Bewältigung der Corona-Krise wirkte Laschet nicht immer sattelfest. Und kommt die zweite Welle, dürfte er einer der großen Verlierer werden, weil er frühzeitig Lockerungen angegangen ist. Darüber hinaus ist CSU-Chef Markus Söder weiterhin ein Risikofaktor für den NRW-Mann. Nach wie vor ist somit alles offen bei der Union. Klar ist nur, dass das Kandidatenrennen nach der Corona-Zwangspause wieder kräftig an Fahrt aufnimmt. Um den CDU-Vorsitz - und um die Kanzlerkandidatur gleich mit./al/DP/mis