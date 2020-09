Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Gesundheitsämtern

Es ist zu hoffen, dass etwas von der Veranstaltung bleibt.



Dass Bund und Länder Anregungen aufnehmen. Dass die Gesundheitsämter Erkenntnisse darüber mitgenommen haben, wie sich die Arbeit vielleicht effektiver gestalten lässt. Um allerdings den Personalnotstand zu bekämpfen, ist mehr nötig. Beispielsweise ein gesonderter Tarifvertrag. Denn bislang liegt der Verdienst für Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst unter dem in anderen Bereichen, etwa im Krankenhaus, in der Praxis oder in der Forschung. Wer von mehr Attraktivität spricht, muss bei den Bezügen anfangen./yyzz/DP/fba