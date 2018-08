Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Genua/Salvini

PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" zu Genua/Salvini:

"Es hat nicht einmal 24 Stunden gedauert, bis Italiens Innenminister Salvini sein schmutziges Geschäft begonnen hat.



Die Europäische Union, so ließ der Rechtspopulist wissen, trage eine Mitschuld am verheerenden Brückeneinsturz. Salvini benutzt die Toten von Genua hemmungslos für seine politische Agenda. Dafür hat er prominente Vorbilder: US-Präsident Trump etwa verschickt nach jedem echten oder vermeintlichen islamistischen Anschlag ganze Salven von Twitter-Nachrichten, in denen er mehr Härte fordert und Politiker mit anderer Meinung beschimpft. In der AfD - und mittlerweile auch der CSU - können einige es gar nicht erwarten, nach Gewalttaten von Flüchtlingen ihre Parolen zu verschicken. Respekt vor den Toten und deren Angehörigen? Fehlanzeige. Der Tabubruch gehört zum Geschäft - der Anstand ist längst verloren gegangen. Noch ein Grund zur Trauer."