Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Corona in Russland

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Corona in Russland:

"In Russland gibt es nichts zu feiern.



Die Covid-19-Fallzahlen steigen rasant an - und die Geduld der Menschen schwindet jeden Tag. Für Präsident Wladimir Putin ist das eine gefährliche Zeit. Statt die Ärmel hochzukrempeln, sitzt er die Krise im eigenen Land aus. Die vergangenen 20 Jahre zeigten: Der Kreml-Chef ist ein Mann der Geopolitik, nicht der Innenpolitik. Jahrelang wuchs der Militäretat gemessen am Bruttoinlandsprodukt - zulasten des Gesundheitswesens. In Corona-Zeiten wirkt das realitätsfremd: Wenn in Waffen investiert wird, der Feind aber ein unsichtbares Virus ist. Um es zu bekämpfen, braucht es Vertrauen in die Regierung. Doch das ist auf einem historischen Tiefstand."/yyzz/DP/he