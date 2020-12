Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Brexit-Verhandlungen

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Brexit-Verhandlungen:

Es geht einfach nicht ohne großes Drama in der Europäischen Union.



In allen wichtigen Fragen wird hart gerungen, gepokert, gedroht, erpresst und gepoltert. Bis es im letzten Moment und nach gefühlt endlosen Marathon-Sitzungen einen Kompromiss gibt, mit dem jeder Unterhändler vor Volk und Klientel treten und verkünden kann, gekämpft zu haben wie ein Löwe - aber mehr war einfach nicht drin. So wird es auch dieses Mal, beim Brexit, sein. Die Unterbrechung der Gespräche, Johnsons Krisentelefonat mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen - all das gehört zum Ritual dazu. Am Ende jedoch wird, und das sehr bald, die Unterschrift stehen. Alles andere wäre verantwortungslos, pflichtvergessen - und eine Schande für Europa wie für Großbritannien./yyzz/DP/mis