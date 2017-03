Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Brexit

PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU):

"Es ist ein historischer Moment in der 60-jährigen Geschichte Europas, wenn auch kein rühmlicher: Die britische Regierung hat jetzt offiziell ihren Austritt aus der Staatengemeinschaft verkündet.



Alle Augen werden sich nun auf die zweijährigen Verhandlungen richten, denn Erfahrungswerte hat in diesem Ablösungsprozess niemand. Rund 21 000 Regeln und Gesetze sind betroffen. Schon zeitlich wird das eine Herausforderung. Inhaltlich wird es noch schwieriger werden. Man muss kein Prophet sein, um voraussagen zu können, dass es bei den Finanzen gewaltig krachen wird. Die EU muss es den Briten schwer machen, sie muss hart verhandeln, ein Exempel statuieren. Will heißen: Im Ergebnis muss klar erkennbar sein, dass sich eine Mitgliedschaft in der EU lohnt - materiell und ideell. Sonst werden andere Mitglieder dem britischen Beispiel folgen. Das wäre das Ende der EU."